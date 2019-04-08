08 Апреля 2019
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Происшествия Челябинская область

Пожар на стройплощадке конгресс-холла не повлияет на подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС

Пожар на площадке общественно-делового центра на берегу реки Миасс не повлияет на сроки подготовки Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС.

"Данный конгресс-холл рассматривается, как резервная площадка, соответственно на подготовке Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС этот инцидент никак не скажется", - сообщил Накануне.RU в пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.

Региональные власти пока не готовы озвучить размер причиненного пожаром ущерба.

"На текущий момент мы сказать не можем ни о причине пожара, ни о нанесенном ущербе", - добавил он.

Сегодня на стройплощадке конгресс-холла на берегу реки Миасс произошло возгорание утеплителя на площади 100 кв.м. Огонь потушили. Погибших и пострадавших нет.

горящая стройка Конгресс-холла в Челябинске(2019)|Фото: chp_dtp

Конгресс-холл на берегу реки Миасс строят к саммитам ШОС и БРИКС. Однако основной площадкой международных мероприятий станет конгресс-холл "Таганай-2020".

В марте в Челябинске снова не смогли выбрать подрядчика для строительства общественно-делового центра. Заявки на участие в закупке подали магнитогорская компания ПО "Монтажник" и турецкая компания АО "Енигюн Иншаат Санайи Ве Тиджарет А.Ш.". Обе заявки были отклонены, поскольку не соответствовали требованиям документации. Конкурентные переговоры были признаны несостоявшимися.

конгресс-холл, общественно-деловой центр, Челябинск, строительство,(2019)|Фото: Накануне.RU

На первой пресс-конференции врио губернатора Алексей Текслер выразил обеспокоенность, что строительство объекта финансируется полностью из областного бюджета. А его стоимость оценивается в 20 млрд руб.

"Я знаю, что для бывшего губернатора это был важный объект. Однако цена вопроса очень приличная, он примерно оценивается в 20 млрд рублей. И то, что сейчас этот объект финансируется исключительно из бюджета, это очень накладно. Перед нами стоит очень много задач, и это то, что меня беспокоит в настоящий момент", - отметил он.

конгресс-холл, Челябинск, проект(2018)|Фото: congress-74.ru

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Пожар на стройплощадке конгресс-холла не повлияет на подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС

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Теги: пожар, конгресс-холл, ШОС, БРИКС,



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Ранее 08.04.2019 14:37 Мск Горел утеплитель. В Челябинске на стройплощадке конгресс-холла произошел пожар

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