Бывший главный архитектор Первоуральска ближайшие годы проведет в колонии

08 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

КС признал законным повышение пенсионного возраста

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Свердловская область Уральский ФО

Бывший главный архитектор Первоуральска ближайшие годы проведет в колонии

Суд вынес приговор бывшему главному архитектору Первоуральска Константину Гартману. Его признали виновным в получении взятки в крупном размере и отправили в колонию.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в августе 2014 года Гартман предложил знакомому директору строительной организации общее покровительство, за что последний должен был передавать чиновнику деньги и иное имущество. Как показало расследование, на данное предложение коммерсант согласился, и с августа 2014 по январь 2017 года Гартман получил от него взятку в 250 тыс. руб. и два парковочных места на закрытом паркинге в Первоуральске в свое безвозмездное пользование.

Сегодня, 8 апреля, суд назначил Константину Гартману восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также он лишен права занимать должности в органах местного самоуправления на 10 лет.

Что касается бизнесмена-взяткодателя, то его дело прекращено в связи с активной помощью следствию.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Бывший главный архитектор Первоуральска ближайшие годы проведет в колонии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Первоуральск, архитектор, суд, приговор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.04.2018 11:31 Мск Экс-начальника управления архитектуры уральского города заподозрили в коррупции

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 391

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети