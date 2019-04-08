Бывший главный архитектор Первоуральска ближайшие годы проведет в колонии

Суд вынес приговор бывшему главному архитектору Первоуральска Константину Гартману. Его признали виновным в получении взятки в крупном размере и отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в августе 2014 года Гартман предложил знакомому директору строительной организации общее покровительство, за что последний должен был передавать чиновнику деньги и иное имущество. Как показало расследование, на данное предложение коммерсант согласился, и с августа 2014 по январь 2017 года Гартман получил от него взятку в 250 тыс. руб. и два парковочных места на закрытом паркинге в Первоуральске в свое безвозмездное пользование.

Сегодня, 8 апреля, суд назначил Константину Гартману восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также он лишен права занимать должности в органах местного самоуправления на 10 лет.

Что касается бизнесмена-взяткодателя, то его дело прекращено в связи с активной помощью следствию.