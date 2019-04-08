Одесский губернатор отказался уходить в отставку по указу Порошенко

Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов отказался уходить в отставку, несмотря на указ президента страны Петра Порошенко об увольнении.

Как сообщало Накануне.RU, в украинских СМИ на днях появились сообщения, что Порошенко решил уволить Степанова по ряду причин, в том числе из-за низкого результата в первом туре выборов (Порошенко получил по области только 9%), а также саботажа по выстраиванию "сетки Порошенко" - сети подкупа избирателей за бюджетные деньги под видом раздачи материальной помощи из президентской программы "Забота".

Степанов собрал брифинг, на котором заявил, что не будет подчиняться решению олигарха, так как указ о его отстранении "не имеет ничего общего с законодательством Украины". Порошенко же "вышел за полномочия президента", так как увольнять и назначать глав администраций президент может исключительно по представлению Кабинета министров, подчеркнул губернатор.

Он также сообщил, что его вынуждали написать заявление "по собственному желанию", но у него такого желания нет.

"Я как исполнял обязанности, так и продолжаю исполнять", - заявил Степанов.

Комментируя результаты первого тура выборов в Одесской области, Степанов отметил, что гордится тем, что выборы прошли честно и без применения административного ресурса или подкупа.

Отметим, что указы об увольнении Степанова и назначении нового губернатора размещены на сайте президента Украины. Новым губернатором он назначил Сергея Паращенко, которого в марте назначили на должность первого замгубернатора. По данным "Страны", Паращенко курировал создание "сетки Порошенко" в регионе.