08 Апреля 2019
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Происшествия Челябинская область

Горел утеплитель. В Челябинске на стройплощадке конгресс-холла произошел пожар

На стройплощадке конгресс-холла на берегу реки Миасс произошел пожар.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области, произошло возгорание стройматериалов, а именно утеплителя, на площади 100 кв.м. Угрозы распространения пожара не было. На место работали три автоцистерны, одна автолестница.

В настоящий момент огонь потушили. Погибших и пострадавших нет.

горящая стройка Конгресс-холла в Челябинске(2019)|Фото: Роман Никитин

"В данный момент наши бойцы сворачиваются, собирают свой инструмент, рукава и направляются в депо", - отметили в пресс-центре.

Причину возгорания установят сотрудники дознания.

горящая стройка Конгресс-холла в Челябинске(2019)|Фото: chp_dtp

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Горел утеплитель. В Челябинске на стройплощадке конгресс-холла произошел пожар

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Теги: пожар, ШОС, БРИКС, конгресс-холл,



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Развитие сюжета:

Ранее 08.04.2019 15:05 Мск Пожар на стройплощадке конгресс-холла не повлияет на подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС

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