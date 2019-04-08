Горел утеплитель. В Челябинске на стройплощадке конгресс-холла произошел пожар

На стройплощадке конгресс-холла на берегу реки Миасс произошел пожар.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области, произошло возгорание стройматериалов, а именно утеплителя, на площади 100 кв.м. Угрозы распространения пожара не было. На место работали три автоцистерны, одна автолестница.

В настоящий момент огонь потушили. Погибших и пострадавших нет.

"В данный момент наши бойцы сворачиваются, собирают свой инструмент, рукава и направляются в депо", - отметили в пресс-центре.

Причину возгорания установят сотрудники дознания.