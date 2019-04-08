В Прикамье объединили медицинские колледжи
В Пермском крае объединили три медицинский колледжа. Чусовской, Губахинский и Лысьвенский медицинские колледжи образовали новое юридическое лицо — "Уральский медицинский колледж".
Руководителем Уральского медицинского колледжа стала бывшая глава Чуковского училища Елена Кощеева.
Ранее стало известно об объединении трех других учреждений СПО Прикамья: Кудымкарского педагогического колледжа, Коми-Пермяцкого политехнического техникума и Коми-Пермяцкого техникума торговли и сервиса.