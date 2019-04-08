Челстат: инвестиции подросли, но производство и сельское хозяйство падают

Региональное управление Федеральной службы госстатистики опубликовало цифры по состоянию промышленности, сельского хозяйства и притоку инвестиций в минувшем году на Южном Урале. Рост инвестиций в основной капитал, согласно отчетам ведомства, в 2018 году составил 25,5%, передает корреспондент Накануне.RU.

В то же время статистики зафиксировали снижение индикативных показателей по ряду важнейших параметров. Например, индекс базовых видов экономической деятельности в третьем квартале минувшего года составил 97,7%, в январе – декабре снизились показатели в сельском хозяйстве до 96,8% по сравнению с январем – декабрем годом ранее.

Продолжает падение показатель ввода жилья в январе – феврале к соответствующему периоду прошлого года, сейчас эта цифра составляет 75,5%. Всего в первые два месяца текущего года в Челябинской области было введено в эксплуатацию 1,6 тыс. квартир общей площадью 134,9 тыс. "квадратов".