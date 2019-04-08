08 Апреля 2019
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Жители Ноябрьска соберут деньги на машину для колясочницы, отчитавшей коммунальщиков за плохую уборку снега

Жители Ноябрьска готовы скинуться на автомобиль с ручным управлением для колясочницы Ольги Мироновой, которая в социальных сетях обратила внимание городских властей на плохую уборку улиц от снега. Об этом сообщила сама Ольга в беседе с корреспондентом Накануне.RU.

Такое решение приняли жители города, после того, как узнали о ситуации, в которой оказалась колясочница. Сбор средств будет вести куратор одной из групп в соцсетях. Ольга в одиночку воспитывает двоих детей и отлично знает все проблемы улично-дорожной сети города. По дорогам она, как правило, перемещается вместе с детьми.

"У меня ребенок-инвалид на руках частенько бывает, потому что мы в садик с ним ходим только на два-три часа, остальные часы, когда мне надо куда-то, даже там я с ним, остальное время он у меня всегда на руках.

Она отметила, что после того, как ее сфотографировали - в городе принялись вычищать места, на которые она "указала пальцем". Однако проблем в Ноябрьске по-прежнему очень много, сам город от снега чистят плохо - местами муниципалитет буквально утопает в грязи.

"Чистят только те места, на которые показываю. Стараются показать, что все хорошо. Видимо, думают, что я пользуюсь только этими маршрутами, хотя, если честно, я по всему городу езжу, и в других местах, мной неозвученных, недочетов как было, так и остается очень много", - заявила Ольга.

Напомним, соцсети всколыхнул пост с жительницей Ноябрьска, которая вынуждена передвигаться на инвалидной коляске по дорогам, из-за плохой чистки тротуаров. Запись собрала множество комментариев, на ситуацию отреагировали, в том числе, в мэрии города. Глава администрации Алексей Романов лично выехал по указанному в соцсетях адресу и остался удовлетворен итогами проверки. В ответ Ольга предложила провести совместный рейд во время которого она показала и рассказала бы главе города об особо проблемных местах, где даже летом вынуждена передвигаться по проезжей части из-за ужасного качества тротуаров.

Однако, по словам Ольги, предложение провести совместную прогулку по улицам Ноябрьска власти проигнорировали.


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Жители Ноябрьска соберут деньги на машину для колясочницы, отчитавшей коммунальщиков за плохую уборку снега

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Теги: инвалид, колясочница, дороги, тротуары, уборка снега, Ноябрьск



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