08 Апреля 2019
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Общество Южный ФО Крым

"Спасибо, не надо". Крым опять отложил введение курортного сбора

В республике Крым снова перенесли введение курортного сбора. На внеочередном заседании Госсовета Крыма депутаты решили перенести срок на 1 мая 2021 года.
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Перенос обусловлен "значительным количеством обращений представителей туристского бизнеса, связанных с обеспокоенностью адаптации туристического бизнеса к новой структуре турпотока", пишет "Регнум".

Также до начала взимания курортного сбора экспертами туристской отрасли отмечаются "значительные имиджевые и репутационные риски в сезоне 2019 года".

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон о взимании курортного сбора в четырех регионах страны в 2018 году. Плату за пользование курортной инфраструктурой могут устанавливать региональные власти в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года. Власти Крыма уже откладывали введение сбора на год.

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"Спасибо, не надо". Крым опять отложил введение курортного сбора

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Теги: курортный сбор, крым туризм



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Ранее 15.02.2018 12:46 Мск Власти Крыма намерены отложить введение курортного сбора на год

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