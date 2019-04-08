"Спасибо, не надо". Крым опять отложил введение курортного сбора

В республике Крым снова перенесли введение курортного сбора. На внеочередном заседании Госсовета Крыма депутаты решили перенести срок на 1 мая 2021 года.

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Перенос обусловлен "значительным количеством обращений представителей туристского бизнеса, связанных с обеспокоенностью адаптации туристического бизнеса к новой структуре турпотока", пишет "Регнум".

Также до начала взимания курортного сбора экспертами туристской отрасли отмечаются "значительные имиджевые и репутационные риски в сезоне 2019 года".

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон о взимании курортного сбора в четырех регионах страны в 2018 году. Плату за пользование курортной инфраструктурой могут устанавливать региональные власти в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года. Власти Крыма уже откладывали введение сбора на год.