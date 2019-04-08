08 Апреля 2019
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В Сургутском районе утонул трехлетний мальчик: провалился под лед на снегокате

В Сургутском районе следователи проводят проверку обстоятельств гибели маленького мальчика, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Югре.

6 апреля в ведомство поступило сообщение, что на территории традиционного пользования в Сургутском районе утонул трехлетний ребенок. По предварительным данным, мальчик находился во дворе дома под присмотром матери. Помимо него у женщины еще двое детей - одному ребенку полгода, другому шесть лет. Услышав плач младенца, женщина на несколько минут забежала в дом, и за это время ее трехлетний сын спустился на снегокате аргамаке к находящейся неподалеку речке и провалился под лед.

Следователи СКР устанавливают все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Также в ведомстве напомнили, что в это время года лед на водоемах очень тонкий и находиться на нем опасно для жизни: ледяная вода и быстрое течение не оставляют шансов спастись.

"Убедительно просим не пренебрегайте правилами безопасности и обучите им своих детей", - подчеркнули в СКР.

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В Сургутском районе утонул трехлетний мальчик: провалился под лед на снегокате

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Теги: проверка, мальчик, ребенок, лед, снегокат



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