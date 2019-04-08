Томская учительница, ругавшаяся матом во время урока, продолжит работать с детьми

Наказана томская учительница, ругавшаяся матом во время урока.

Напомним, в начале марта в социальных сетях появилось видео, на котором педагог томского интерната для слабослышащих детей в присутствии ученика говорила по телефону, используя при этом ненормативную лексику. После этого была организована проверка.

Как сообщил РИА Новости представитель администрации Томской области, сейчас она завершена, по ее итогам учительница получила выговор.

"По собственному желанию она больше не ведет уроки в этом классе. Но в целом работать продолжает", - уточнили в обладминистрации.

Как сообщало Накануне.RU, недавно воронежский учитель прямо на уроке погладил школьника раскаленным утюгом. Было возбуждено уголовное дело.