В Хакасии суд рассматривает иск главы республики к Михаилу Леонтьеву

В Абаканском городском суде началось рассмотрение иска главы Хакасии Валентина Коновалова к вице-президенту и пресс-секретарю "Роснефти" Михаилу Леонтьеву.

В качестве третьего лица привлечено "Радио "Комсомольская правда". В эфире этой радиостанции Михаил Леонтьев и сделал заявления, ставшие основанием для иска, когда вице-президент "Роснефти" нелицеприятно высказался в адрес Коновалова лично. Также он тогда заявил: "Чё нам Хакасия? … Не будет Хакасии, новую Хакасию где-нибудь надыбаем".

Заявление было принято ещё 25 февраля, следующее заседание назначено на 24 апреля, но это будет также лишь подготовка к рассмотрению дела по существу.

Напомним, в январе этого года глава Хакасии уже выиграл одно разбирательство у пресс-секретаря "Роснефти" по поводу обвинений в том, что Валентин Коновалов "находится на содержании единороса Глеба Хора".