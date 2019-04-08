08 Апреля 2019
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В Хакасии суд рассматривает иск главы республики к Михаилу Леонтьеву

В Абаканском городском суде началось рассмотрение иска главы Хакасии Валентина Коновалова к вице-президенту и пресс-секретарю "Роснефти" Михаилу Леонтьеву.

В качестве третьего лица привлечено "Радио "Комсомольская правда". В эфире этой радиостанции Михаил Леонтьев и сделал заявления, ставшие основанием для иска, когда вице-президент "Роснефти" нелицеприятно высказался в адрес Коновалова лично. Также он тогда заявил: "Чё нам Хакасия? … Не будет Хакасии, новую Хакасию где-нибудь надыбаем".

Заявление было принято ещё 25 февраля, следующее заседание назначено на 24 апреля, но это будет также лишь подготовка к рассмотрению дела по существу.

Напомним, в январе этого года глава Хакасии уже выиграл одно разбирательство у пресс-секретаря "Роснефти" по поводу обвинений в том, что Валентин Коновалов "находится на содержании единороса Глеба Хора".

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В Хакасии суд рассматривает иск главы республики к Михаилу Леонтьеву

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Теги: Хакасия, Валентин Коновалов, Михаил Леонтьев



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