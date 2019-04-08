Свердловские власти поехали покорять арабский мир через Москву

08 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

КС признал законным повышение пенсионного возраста

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область

Свердловские власти поехали покорять арабский мир через Москву

Делегация Свердловской области принимает участие в работе XII сессии Российско-Арабского делового совета (РАДС), которая проходит в Москве с 8 по 10 апреля, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

Организатор мероприятия - РАДС при поддержке Министерства иностранных дел РФ, Лиги арабских государств, Союза арабских палат, Торгово-промышленной палаты России, Минэкономразвития РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Минпромторга РФ, Правительства Москвы, Российского экспортного центра, посольств России в арабских странах и дипломатических миссий арабских стран в Москве.

Главный акцент XII сессии РАДС сделан на активизацию и построение конструктивного диалога между Россией и странами арабского региона, установление качественно нового уровня дружественных межгосударственных отношений.

Ожидается участие официальных делегаций и представителей деловых кругов регионов Российской Федерации и около 20 арабских государств, в том числе: Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Алжира, Египта, Туниса и других.

От Среднего Урала на сессию делегированы первый заместитель губернатора Алексей Орлов и министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

На сайте организаторов форума сообщается, что это мероприятие позволяет российским регионам представить промышленный и инвестиционный потенциал инвесторам из арабского мира, а для арабских участников это великолепный шанс ознакомиться со всем многообразием российских регионов, открыть уникальность каждого их них и выбрать для себя наиболее перспективное направление сотрудничества.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Свердловские власти поехали покорять арабский мир через Москву

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Российско-Арабский деловой совет, Москва, Алексей Орлов, Виктория Казакова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 391

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети