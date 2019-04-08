Свердловские власти поехали покорять арабский мир через Москву

Делегация Свердловской области принимает участие в работе XII сессии Российско-Арабского делового совета (РАДС), которая проходит в Москве с 8 по 10 апреля, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

Организатор мероприятия - РАДС при поддержке Министерства иностранных дел РФ, Лиги арабских государств, Союза арабских палат, Торгово-промышленной палаты России, Минэкономразвития РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Минпромторга РФ, Правительства Москвы, Российского экспортного центра, посольств России в арабских странах и дипломатических миссий арабских стран в Москве.

Главный акцент XII сессии РАДС сделан на активизацию и построение конструктивного диалога между Россией и странами арабского региона, установление качественно нового уровня дружественных межгосударственных отношений.

Ожидается участие официальных делегаций и представителей деловых кругов регионов Российской Федерации и около 20 арабских государств, в том числе: Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Алжира, Египта, Туниса и других.

От Среднего Урала на сессию делегированы первый заместитель губернатора Алексей Орлов и министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

На сайте организаторов форума сообщается, что это мероприятие позволяет российским регионам представить промышленный и инвестиционный потенциал инвесторам из арабского мира, а для арабских участников это великолепный шанс ознакомиться со всем многообразием российских регионов, открыть уникальность каждого их них и выбрать для себя наиболее перспективное направление сотрудничества.