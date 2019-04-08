Эксперт: Для освоения запасов Арктики России нужна технологическая независимость

Для того, чтобы в 2030-2040 гг. лет приступить к добыче газа на месторождениях арктического шельфа уже сейчас нужно позаботиться о технологической независимости и комплексном освоении территории, заявил на международном арктическом форуме и.о. гендиректора"Газпром ВНИИГАЗ" Станислав Голубин.

На шельфовые месторождения приходится 26% запасов российского газа, из них 20% - на месторождения шельфа Арктики. "Почти по всем профильным вопросам, по всем направлениям вопросы нужно решать сейчас, чтобы начать добывать в 30-40 годах", - отметил Голубин.

По его словам, в первую очередь, нужны комплексные программы освоения арктических месторождений, которые будут учитывать создание инфраструктуры на всех стадиях - от разведки до обустройства и эксплуатации.

"Второе - техника и технологии. С учетом сложившейся геополитической ситуации и конъюнктуры, нужна технико-технологическая независимость при освоении арктических месторождений", - отметил он.

Пятый арктический форум "Арктика — территория диалога" сегодня начал работу в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании форума запланированы выступления президента России Владимира Путина, главы Финляндской Республики Саули Ниинистё, президента Исландии Гудни Торласиуса Йоханнессона, премьер-министров Норвегии и Швеции.