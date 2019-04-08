Режиссер Светлана Дружинина опровергла слухи о госпитализации Анатолия Мукасея

Актриса и режиссер Светлана Дружинина опровергла информацию о том, что ее супруг, оператор всех ее фильмов Анатолий Мукасей (80) попал в больницу.

На своей странице в Instagram она написала: "Дорогие друзья! Очень досадно, что СМИ распространяют слухи о госпитализации Анатолия Михайловича! Чушь полная! Он прекрасно себя чувствует! Вчера мы работали. Так как идёт подготовка к экспедиции в Крым для съёмок Гардемаринов. Все в прекрасном здравии! Жаль, что у нас сми сами себе придумают новости!".

В комментариях поклонники желают супругам здоровья и творческих успехов.

Напомним, в прошлом году Дружинина приступила к съемкам продолжения своей франшизы "Гардемарины". Была отснята часть материала, но пока проект все еще нуждается в финансировании, которое создатели ленты активно ищут.