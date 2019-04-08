08 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Зеленский назвал свою дату дебатов с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отказался проводить дебаты с действующим президентом Петром Порошенко 14 апреля, как предлагал последний, и назначил свою дату - 19 апреля. Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении, которое он обнародовал в соцсетях.
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Характерно, что Зеленский подчеркнул, что "19 апреля на НСК "Олимпийский" состоятся мои дебаты с Порошенко, где я смогу задать ему любые вопросы", т.е. он поставил Порошенко перед фактом. Он просит граждан присылать ему вопросы, которые он от имени народа задаст Порошенко.

Олигарх снова вынужден искать достойный ответ на фактически ультиматум Зеленского, занявшего выгодную позицию. При этом многие украинские политологи сходятся во мнении, что эти дебаты особенно не нужны ни Зеленскому, ни Порошенко.

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Зеленский назвал свою дату дебатов с Порошенко

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко, Владимир Зеленский



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