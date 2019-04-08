08 Апреля 2019
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В Москве полиция штурмовала квартиру "вора в законе", чтобы выдворить его из России

В Москве задержан 65-летний мужчина, нелегально находившийся на территории столичного региона. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель московского Главка МВД Екатерина Гузь.

По ее данным, приезжий из ближнего зарубежья был задержан полицейскими в Погонном проезде: при обследовании его квартиры оперативники обнаружили и изъяли три заграничных паспорта на имя задержанного и два паспорта гражданина РФ, один из которых является поддельным.

Мераб Гогия, вор в законе Мелия, задержание(2019)|Фото: ГУ МВД России по Москве

"Согласно результатам исследования, в документе произведена замена фотокарточки. Также в результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен факт отсутствия у подозреваемого гражданства России и необоснованной выдачи паспорта гражданина РФ", - уточнила Екатерина Гузь.

Возбуждено дело по статье УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов". Задержанного ожидает депортация за пределы страны.

Мераб Гогия, вор в законе Мелия(2019)|Фото: ГУ МВД России по Москве

По данным СМИ, речь идет о 65-летнем гражданине Грузии Мерабе Гогии, более известном в криминальных кругах как "вор в законе" Мелия. Известно, что он получил российское гражданство еще в марте 2008 года, однако в феврале 2019-го это решение было признано необоснованным, а нахождение "авторитета" на территории России - нежелательным. Чтобы задержать его, квартиру пришлось брать штурмом.

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В Москве полиция штурмовала квартиру "вора в законе", чтобы выдворить его из России

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Теги: полиция, вор в законе, штурм, Москва



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