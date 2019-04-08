Глава Свердловской области отправится в Швейцарию бороться за Екатеринбург

Губернатор Евгений Куйвашев 10 апреля во главе делегации Свердловской области посетит Лозанну (Швейцария), где расположен офис Международной федерации университетского спорта (FISU), чтобы обсудить заявку Екатеринбурга на право проведения XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

Ранее на Среднем Урале был сформирован организационный комитет по реализации заявочной кампании на право проведения в Екатеринбурге национальных спортивных соревнований среди студентов.

Официально FISU объявит место проведения летней Универсиады-2023 в июле 2019 года. Перед этим в июне Свердловская область должна представить FISU свою заявочную книгу на проведение Универсиады в столице Среднего Урала.

Напомним, столица Урала официально начала борьбу за Универсиаду-2023 в конце февраля. Губернатор Куйвашев уже заявлял, что для турнира в Екатеринбурге нужно построить ещё пять спортивных сооружений. Кроме того, подготовку к студенческим играм следует увязать с планом мероприятий к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году.