СМИ: Германия работает над возвращением России в Совет Европы на российских условиях
Немецкие дипломаты и депутаты активно работают над тем, чтобы вернуть Россию в Совет Европы и снять с нее все санкции, т.е. принять условия России. Причем это планируется сделать уже на текущей сессии ПАСЕ, пишет украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на западных дипломатов.
Издание обеспокоено тем, что сейчас идет уже "скоординированная кампания" по возвращению России. Так, на днях депутаты от немецких ХДС/ХСС и СДПГ направили в адрес президента ПАСЕ письмо с просьбой отменить право ПАСЕ накладывать санкции на делегации стран-членов. Также они едут "разъяснительную работу" в ПАСЕ, убеждая других парламентариев в необходимости возвращения России на ее условиях. В этом их будто бы поддерживает лично канцлер Германии Ангела Меркель.
В комментариях к материалу на сайте издания украинские пользователи критикуют ненадежность Германии за желание сотрудничать с Россией, а также связывают это с результатами первого тура президентских выборов.
Как сообщало Накануне.RU, генсек СЕ Турбьерн Ягланд считает, что одновременные Brexit и Ruxit могут произойти очень скоро, и это будет иметь очень негативные последствия.