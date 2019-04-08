08 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

СМИ: Германия работает над возвращением России в Совет Европы на российских условиях

Немецкие дипломаты и депутаты активно работают над тем, чтобы вернуть Россию в Совет Европы и снять с нее все санкции, т.е. принять условия России. Причем это планируется сделать уже на текущей сессии ПАСЕ, пишет украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на западных дипломатов.
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Издание обеспокоено тем, что сейчас идет уже "скоординированная кампания" по возвращению России. Так, на днях депутаты от немецких ХДС/ХСС и СДПГ направили в адрес президента ПАСЕ письмо с просьбой отменить право ПАСЕ накладывать санкции на делегации стран-членов. Также они едут "разъяснительную работу" в ПАСЕ, убеждая других парламентариев в необходимости возвращения России на ее условиях. В этом их будто бы поддерживает лично канцлер Германии Ангела Меркель.

В комментариях к материалу на сайте издания украинские пользователи критикуют ненадежность Германии за желание сотрудничать с Россией, а также связывают это с результатами первого тура президентских выборов.

Как сообщало Накануне.RU, генсек СЕ Турбьерн Ягланд считает, что одновременные Brexit и Ruxit могут произойти очень скоро, и это будет иметь очень негативные последствия.

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СМИ: Германия работает над возвращением России в Совет Европы на российских условиях

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Теги: Украина, Совет Европы, Германия, санкции



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