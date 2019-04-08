Сенатор Мизулина потребует признать фейковой новость о якобы ее просьбе запретить йогу в СИЗО

Сенатор Елена Мизулина обратится в Роскомнадзор с просьбой признать фейковый новость о том, что она просила запретить йогу в СИЗО, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу члена Совета Федерации.

Мизулина считает информацию типичным примером распространения "фейкньюс".

"В моем письме в адрес генерального прокурора не содержалось никаких требований "запретить проведение занятий йогой в СИЗО и уж тем более "запретить йогу", - приводят слова сенатора в ее пресс-службе.

Ранее в "МК" была опубликована информация, согласно которой Мизулина якобы обратилась к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить законность занятий йогой в московских СИЗО и попросила об их приостановке.

Как сообщало Накануне.RU, в России с 29 марта вступили в силу законы о наказании за фейковые новости и неуважение к власти.

Напомним, Госдума приняла их в третьем чтении 7 марта, а Совет федерации 13 марта. Президент России Владимир Путин одобрил обе инициативы 18 марта.