Сенатор Мизулина потребует признать фейковой новость о якобы ее просьбе запретить йогу в СИЗО

08 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

КС признал законным повышение пенсионного возраста

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Центральный ФО В России

Сенатор Мизулина потребует признать фейковой новость о якобы ее просьбе запретить йогу в СИЗО

Сенатор Елена Мизулина обратится в Роскомнадзор с просьбой признать фейковый новость о том, что она просила запретить йогу в СИЗО, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу члена Совета Федерации.

Мизулина считает информацию типичным примером распространения "фейкньюс".

"В моем письме в адрес генерального прокурора не содержалось никаких требований "запретить проведение занятий йогой в СИЗО и уж тем более "запретить йогу", - приводят слова сенатора в ее пресс-службе.

Ранее в "МК" была опубликована информация, согласно которой Мизулина якобы обратилась к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить законность занятий йогой в московских СИЗО и попросила об их приостановке.

Как сообщало Накануне.RU, в России с 29 марта вступили в силу законы о наказании за фейковые новости и неуважение к власти.

Напомним, Госдума приняла их в третьем чтении 7 марта, а Совет федерации 13 марта. Президент России Владимир Путин одобрил обе инициативы 18 марта.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Сенатор Мизулина потребует признать фейковой новость о якобы ее просьбе запретить йогу в СИЗО

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Роскомнадзор, Елена Мизулина, сенатор, фейкньюс



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 378

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети