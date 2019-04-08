Заместитель свердловского губернатора Олег Чемезов отправится в первую командировку в Китай

На эту неделю запланирован визит делегации Среднего Урала в город Гуанчжоу (Китай) во главе с заместителем губернатора Свердловской области по стратегическому планированию Олегом Чемезовым, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

Для Чемезова, назначенного на должность 25 марта 2019 года, это будет первая зарубежная командировка в новом статусе.

Ранее, представляя своего заместителя членам областного кабинета министров, губернатор Евгений Куйвашев сказал, что Чемезов будет отвечать за реализацию экономической политики в регионе, включая стратегию развития муниципальных образований. Также в его ведении - вопросы цифровизации экономики, повышения экономической эффективности тарифной политики, государственных закупок и деятельность многофункциональных центров.

Отметим, что 5 апреля бывший депутат Тюменской областной думы от "Единой России" Чемезов, которого относят к представителям так называемой "собянинской" команды, в качестве заместителя губернатора Свердловской области представлял региональную власть на встрече с делегацией Республики Корея по вопросу создания Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали "Екатеринбург–Челябинск".