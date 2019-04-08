Порошенко перешел на подростковый сленг

Украинский президент Петр Порошенко начал использовать в соцсетях подростковый сленг. На днях он написал в телеграм-канале: "Гайз, призываю каждого общаться с друзьями и знакомыми, которые в первом туре голосовали за других кандидатов".

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В тот же день он заявил в телеграм, что "сделал выводы" из критики в свой адрес, а также обратился к избирателям как "френдам".

"Френды, ваша поддержка очень нужна именно сейчас. Выбор 21 апреля: Европа или Россия", - написал Порошенко, намекая, что без него Украина "откатится под имперскую Россию".

В другом посте он написал: "Вместе - победим! Let's do it!"

Это вызвало массу насмешек над олигархом.

"Остановите его кто-то, пожалуйста, скажите, что так это не работает. Иначе скоро наш президент наденет кепку, запишет рэп-клип и вызовет Зеленского на дебаты в формате батлов на версусе", - написал Олег Деренюга.

Интересно, что чуть позже Порошенко заменил "френды" и "гайз" в своих постах на "друзья".

Согласно опросам перед первым туром, вот втором туре Зеленский выигрывает у Порошенко в пропорции 70 на 30. Поэтому Порошенко старается отовсюду переманить на свою сторону часть электората.