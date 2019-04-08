Суд изменил меру пресечения подследственному режиссеру Кириллу Серебренникову

Московский городской суд изменил меру пресечения подследственному режиссеру Кириллу Серебренникову.

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Напомним, режиссер обвиняется в мошенничестве. В феврале суд назначил новую экспертизу по делу о хищениях денег, выделенных "Седьмой студии".

В понедельник Мосгорсуд принял решение изменить меру пресечения для Серебренникова, пишет РИА Новости. Режиссер отпущен с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Примечательно, что еще совсем недавно домашний арест Кириллу Серебренникову был продлен до 4 июля.