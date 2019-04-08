08 Апреля 2019
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Эксперты усмотрели элементы "искусственности" в "антихрамовом" протесте

Уральский блогер, экс-член Общественной палаты Свердловской области Сергей Колясников считает протест против строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге искусственным, по его словам, акции подогревают "профессиональные протестующие".

Блогер заявляет, что в ситуацию "лихо вписались именно проамериканские силы", имея в виду политические взгляды некоторых инициаторов и участников протеста, "а СМИ и сами протестующие друг за другом повторяют мантру о вооруженном конфликте, гражданской войне, - это из-за сквера, о котором 99% горожан даже не знает".

При этом он упомянул, что новый проект строительства предусматривает большее число деревьев, чем есть сейчас, храм "станет точкой притяжения, продлит благоустроенную набережную".

Политолог Анатолий Гагарин соглашается, что в ситуации есть элементы искусственности. "Здесь все зависит от позиции участников. Да, там есть те, кто участвует по внутреннему порыву, а кто-то по дополнительному порыву и подпитывается дополнительными организационными расходами, которые выделяют отдельные стороны и адресанты", - считает он.

Он также отмечает, что почему-то внутренний городской протест приобретает политический характер. "Противники храма заинтересованы в создании воронки, в которую можно вовлекать и замешивать все идеи и смыслы. И это противостояние принимает многолетний характер. В своё время этот протест был интерпретирован против губернатора Мишарина. Сейчас мы видим, что первоначально протест против храма не был политически окрашен, но, в конце концов, будет приобретать именно такой смысл", - сказал Гагарин.

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Эксперты усмотрели элементы "искусственности" в "антихрамовом" протесте

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Теги: храм святой екатерины, екатеринбург, протест, акция, Сергей Колясников, Анатолий Гагарин



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