На Ямале из-за "сугробов по колено" грузовые автомобили встали в многокилометровую пробку

Жители Ямала в социальных сетях пожаловались на плохое обслуживание единственной автодороги от Газ-Сале до Тазовского, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеозапись с грузовыми автомобилями, стоящими в многокилометровой пробке, на условиях анонимности опубликовал подписчик группы "ЧП Ямал" социальной сети "ВКонтакте".

"Единственную автодорогу с Газ-Сале до Тазовска не обслуживают! Сугробы по уши! Люди не могут проехать на работу в райцентр и вынуждены стоять в заторах. Пробка из грузовых машин тянется на несколько километров. Зимник на Пякяхинское месторождение закрыт и все они стоят на дороге. Стоят рейсовые автобусы с людьми. Нет возможности проехать автомобилям экстренных служб! Ситуация сохраняется на протяжении нескольких суток", - говорит автор сообщения.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства корреспонденту Накануне.RU пообещали прокомментировать ситуацию немного позже. Однако в ведомстве отметили, что зимник на Пякяхинское месторождение - ведомственный.

"Скорее всего, это частная компания, она сама его обслуживает и использует исключительно для своих нужд. Там только грузовики могут проходить, которые работают на предприятии", - пояснили в департаменте.

Отметим, что сегодня на Ямале, по информации окружных властей, полностью восстановлено движение по автозимнику Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале. Накануне проезд был закрыт на участке Салемал – Панаевск – Яр-Сале в связи с ухудшением погодных условий.

На остальных сезонных трассах действуют прежние ограничения.