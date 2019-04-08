Прокуратура требует еще одного пожизненного срока для екатеринбургского маньяка Фалькина

Прокуратура потребовала для жителя Екатеринбурга Алексея Фалькина, обвиняемого в серии изнасилований, 24 года по его новому уголовному делу, а в совокупности - еще одно пожизненное.

Напомним, в октябре 2018 года приговором Свердловского областного суда маньяк Фалькин был осужден к пожизненному лишению свободы за ряд преступлений, в том числе убийство. Затем вскрылись новые эпизоды его криминальной деятельности.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня, 8 апреля, прошли судебные прения по новому делу Фалькина. За совершение указанных преступлений государственный обвинитель потребовал назначить ему 24 года реального лишения свободы.

В ведомстве уточнили, что с учетом положений части 5 статьи 69 УК РФ ("Назначение наказания по совокупности преступлений") и приговора Свердловского областного суда от 12 октября 2018 года, представитель прокуратуры запросил суд назначить ему по совокупности пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима, из которых первые семь лет - в тюрьме.