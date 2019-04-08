08 Апреля 2019
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Наука и техника За рубежом

В Китае применили артиллерию для тушения лесного пожара

В Китае использовали артиллерию для тушения пожаров.
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Портал Sina.com сообщает, что в провинции Шаньси было применено восемь "систем 119", выпустивших в общей сложности 172 снаряда, что позволило в комплексе с другими мерами пожаротушения с воздуха и на земле локализовать очаг возгорания. Одним залпом была ликвидирована линия огня длиной в 200 м.

"Система 119" была разработана компанией Shanxi North Machinery Co., Ltd, в ней для пожаротушения использованы передовые военные технологии в области артиллерии. Дальнобойность гаубиц составляет 8 км, снаряд распыляет сухой порошок на площади 20 кв. м.

Тушение лесного пожара в Китае(2019)|Фото: http://mil.news.sina.com.cn/

Это позволяет погасить очаг на большом расстоянии, сэкономив время для полной ликвидации лесного пожара.

Идея использовать артиллерию для этих нужд не нова и восходит к началу ХХ века. Однако теперь эффективность применения технологии возросла благодаря корректировке с беспилотников, в результате чего сравнительно небольшое количество вещества позволяет ликвидировать очаг возгорания вскоре после его возникновения. Таким образом, особенностью системы является мониторинг леса в реальном времени и немедленная реакция.

Китайская артиллерийская "система 119" для тушения пожаров(2019)|Фото: http://mil.news.sina.com.cn/

Система пожаротушения 119 создана по типу орудий среднего калибра. Военный эксперт Юрий Лямин предположил, что за основу в данном случае взята 122-мм гаубица Тип 83.

Противопожарная система 119 и гаубица тип 83 НОАК(2019)|Фото: http://mil.news.sina.com.cn/

Эксперт рассказал Накануне.RU, что несколько лет назад "Боинг" в США запатентовал противопожарные снаряды, в патенте предполагалось использовать стандартные 155-мм или 152-мм орудия. Однако о производстве и применении подобных боеприпасов Соединёнными Штатами пока не было слышно. Сама по себе идея применения артиллерии со специализированным снарядами для тушения снарядов не новая, просто ранее для этой цели выбирали в основном реактивную артиллерию. Подобная установка была продемонстрирована в 2017 г. и в КНР.

Лесные пожары доставляют Китаю немало проблем. Напомним, в конце марта в провинции Сычуань сообщалось о гибели 26 человек, среди которых были как пожарные, так и принимавшие участие в тушении волонтёры из числа местных жителей. Позже стало известно, что стихия унесла жизни 31 человека.

Китайская артиллерийская "система 119" для тушения пожаров(2019)|Фото: http://mil.news.sina.com.cn/

Китайская артиллерийская "система 119" для тушения пожаров(2019)|Фото: http://mil.news.sina.com.cn/

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В Китае применили артиллерию для тушения лесного пожара

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Теги: Китай, лесные пожары, артиллерия



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