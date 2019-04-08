В Китае применили артиллерию для тушения лесного пожара

В Китае использовали артиллерию для тушения пожаров.

Портал Sina.com сообщает, что в провинции Шаньси было применено восемь "систем 119", выпустивших в общей сложности 172 снаряда, что позволило в комплексе с другими мерами пожаротушения с воздуха и на земле локализовать очаг возгорания. Одним залпом была ликвидирована линия огня длиной в 200 м.

"Система 119" была разработана компанией Shanxi North Machinery Co., Ltd, в ней для пожаротушения использованы передовые военные технологии в области артиллерии. Дальнобойность гаубиц составляет 8 км, снаряд распыляет сухой порошок на площади 20 кв. м.

Это позволяет погасить очаг на большом расстоянии, сэкономив время для полной ликвидации лесного пожара.

Идея использовать артиллерию для этих нужд не нова и восходит к началу ХХ века. Однако теперь эффективность применения технологии возросла благодаря корректировке с беспилотников, в результате чего сравнительно небольшое количество вещества позволяет ликвидировать очаг возгорания вскоре после его возникновения. Таким образом, особенностью системы является мониторинг леса в реальном времени и немедленная реакция.

Система пожаротушения 119 создана по типу орудий среднего калибра. Военный эксперт Юрий Лямин предположил, что за основу в данном случае взята 122-мм гаубица Тип 83.

Эксперт рассказал Накануне.RU, что несколько лет назад "Боинг" в США запатентовал противопожарные снаряды, в патенте предполагалось использовать стандартные 155-мм или 152-мм орудия. Однако о производстве и применении подобных боеприпасов Соединёнными Штатами пока не было слышно. Сама по себе идея применения артиллерии со специализированным снарядами для тушения снарядов не новая, просто ранее для этой цели выбирали в основном реактивную артиллерию. Подобная установка была продемонстрирована в 2017 г. и в КНР.

Лесные пожары доставляют Китаю немало проблем. Напомним, в конце марта в провинции Сычуань сообщалось о гибели 26 человек, среди которых были как пожарные, так и принимавшие участие в тушении волонтёры из числа местных жителей. Позже стало известно, что стихия унесла жизни 31 человека.