День российской анимации: от почивших жуков Российской империи до взлета "Союзмульфильма"

День российской анимации отмечают сегодня, 8 апреля, в этот день в 1912 году впервые в Российской империи показали кукольный мультфильм про насекомых биолога Владислава Старевича, куклами там выступали сами почившие жуки. Творение называлось "Прекрасная Люканида или Война усачей с рогачами". На самом деле создание кукольных мультфильмов в царской России началось чуть ранее, но назвать все это национальной анимацией очень сложно, кинотеатры располагались лишь в столицах и не все дети имели доступ к новому развлечению.

Настоящий интерес к нашей анимации возник уже в советское время, и многие тогдашние мультфильмы вошли в золотой мировой фонд, чего, к сожалению, о сегодняшних мультиках сказать пока нельзя.

Многим до сих пор непонятно, почему именно мультфильм Старевича, снятый в 1912 году, взят за стартовую дату для отечественной анимации. Так, например, еще в 1906 году балетмейстер Мариинского театра Александр Ширяев создал первый в мире отечественный кукольный мультфильм, в котором изображены 12 танцующих фигурок на фоне неподвижных декораций - сцены. Танцующие куколки Ширяева были сняты только для знакомых, он показывал свои работы и студентам, но широкая общественность так и не увидела "первого в России" мультика. Таким образом, именно мультфильм про борьбу за самку-жучиху по средневековому сюжету Старевича считается стартом для истории отечественной анимации. Но, по сути, история эта была в Российской империи не такой блистательной и долгой, главное - охватывала небольшое количество зрителей.

С приходом новой власти, для которой кино было важнейшим из искусств, ситуация изменяется - появляется больше кинотеатров – залы организуют при клубах, которые строятся во всех регионах и крупных городах, кино идет в народ.

"Действительно, к началу 1920-х гг. власти в нашей стране сталкиваются с серьезными трудностями в связи с неразвитостью сети кинотеатров, - рассказывает Накануне.RU старший научный сотрудник отдела истории Музея истории и археологии Урала Екатерина Кушниренко. - По данным члена правления Акционерного общества "Пролетарское Кино", директора 1-й фабрики Константина Фельдмана, в США на момент 1924 года было 30 тыс. кинотеатров, а в СССР – всего 800".

Фельдман видел решением этой проблемы ставку на киноклуб, расширение сети кинотеатров через обеспечение клубов киноустановками. "Идея использовать для кинопоказов клубы позволила резко увеличить количество кинозрителей в стране. Первоначально фильмы показывали бесплатно: прокат обеспечивал профсоюз", - рассказывает эксперт. Что касается мульт-кино, то в 1936 году в СССР появилась знаменитая киностудия "Союзмультфильм" (из объединения мелких коллективов Мосфильма, Совкино, Межрабпомфильма и Экспериментальной Мультипликационной Мастерской). Эту дату, наверное, можно считать и рождением отечественной анимации в большей степени, нежели единичный мультик с жуками в главных ролях.

Советская мультипликация прославилась не только своими массовыми и хорошо принятыми зрителями работами - до сих пор многие родители воспитывают детей именно на примерах добра советских мультиков, не принимая современных отечественных "маш и медведей" и "смешариков", но и "странноватыми", на взгляд некоторых, авангардными мультиками, до сих пор вызывающими восхищение у современников.

Ранней советской мультипликации свойственен максимальный реализм – в движениях фактурах, сюжетами часто являются экранизации классических произведений или известных сказок, анимация в то время не только развлекала, но и имела воспитательный характер. В 60-ые годы начинаются эксперименты, появляется особая авангардная манера, используются различные техники (рисовка по стеклу, например). В 80-ых выходит знаменитый полнометражный фильм "Тайна третьей планеты".

"Союзмультфильм" был самой крупной в Европе студией, производящей по 40 мультфильмов в год. В 1990-ые годы мульт-индустрия, как и кинематограф в целом, потерпели немалый урон, количество выпускаемый мультфильмов снизилось, "Союзмультфильм" даже лишился своего здания и находился на грани выживания. Сегодня отечественная массовая анимация сосредоточена на выпуске сиквелов, например, "Союзмультфильм" представил "Трое из Простоквашино" - ленту подвергают критике, зрители считают, что кинематограф "уже не тот". При этом старые советские хиты, такие как "Ежик в тумане" Юрия Норштейна, до сих пор удостаиваются самых высоких оценок среди критиков и зрителей - в 2003 году его признали лучшим анимационным фильмом всех времен на фестивале в Токио в 2003 году.

"Почему сейчас нет тех шедевров, которыми было богато советское мульт-производство? Сейчас нет творцов, - считает кинокриткик Дмитрий "Гоблин" Пучков. – Я так думаю, что все зависит от творцов - если у них есть какие-то идеи, то им есть, что сказать людям, и это, можно сказать, остается навсегда жить в веках. Ну, а если творец глуп и бездарен, ему и сказать нечего, а зрителю смотреть неинтересно. К сожалению, советская анимация умерла, а детей после себя не оставила. Что касается сиквелов, то они обречены на провал, потому что это были советские мультфильмы про советских детей, а не про жадность или зависть нашего общества".