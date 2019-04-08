Бывший член ЦИК и экс-депутат Василий Лихачев скончался на 68 году жизни

Бывший член Центризибркома и экс-депутат Василий Лихачев умер после тяжелой продолжительной болезни, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Лихачев скончался на 68 году жизни. Дата и место церемонии прощания пока не определены.

Василий Лихачев родился 5 января 1952 года, с 2011 по 2016 годы он являлся депутатом Госдумы от КПРФ. В 2016 году вошел в состав ЦИК по президентской квоте, а осенью 2018 года ушел в отставку.