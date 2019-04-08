"Страдает психическим расстройством". В Челябинске СК просит направить врача-каннибала на принудительное лечение

В Челябинске СК просит отправить на принудительное лечение жителя города, который работал врачом по поддельным документам.

Напомним, 36-летний врач больницы №11 в Челябинске устроился на работу терапевтом, предоставив подложный диплом о получении высшего образования. 20 лет назад, когда ему было 16 лет, юноша зверски убил своего сверстника, выпив его кровь и расчленив тело. После этого он долгое время находился в психбольнице. В ходе обыска в его квартире было обнаружено наркотическое вещество в крупном размере.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, расследование уголовного дела завершено. Мужчину обвиняют в хранении наркотических средств и использовании заведомо подложного документа.

Обвиняемому была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что он страдает психическим расстройством. После этого "врача-терапевта" поместили в психиатрический стационар.

Сейчас дело направлено в суд. СК просит применить к мужчине принудительные меры медицинского характера.