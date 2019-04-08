В Тюмени назначен руководитель отдела ГИБДД

Майор полиции Александр Андреенко назначен руководителем отдела ГИБДД УМВД России по Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД.

Сегодня он был представлен личному составу.

Как сообщают в ведомстве, Александру Андреенко 38 лет, он родился в городе Горький Нижегородской области. В 2001 г. окончил Тюменский юридический институт МВД РФ, и с 2001 по 2005 г. являлся сотрудником организационно-научного и редакционно-издательского отдела института.

С 2005 г. по 2019 г. проходил службу в ДПС ГИБДД по Тюменской области. Получил 39 государственных и ведомственных наград, в том числе Медали МВД России "За отличие в службе" III, II, I.

Добавим, что немногим ранее, в декабре 2018 года прошла ротация руководства и в областном главке ГИБДД. Управление возглавил Александр Селюнин, который до этого был заместителем начальника.