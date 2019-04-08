Правительство РФ утвердило госпрограмму научно-технологического развития страны

Правительство РФ утвердило госпрограмму "Научно-технологическое развитие РФ", сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.

Госпрограмма будет реализовываться в 2019–2030 годах. Прежняя госпрограмма "Развитие науки и технологий", рассчитанная на 2013–2020 годы, досрочно прекращается.

Госпрограмма разработана с учётом целей и целевых показателей национальных проектов "Наука", "Образование" и "Цифровая экономика". В нее вошли пять подпрограмм: "Развитие национального интеллектуального капитала", "Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского высшего образования", "Фундаментальные научные исследования для долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности общества и государства", "Формирование и реализация комплексных научно-технических программ по приоритетам Стратегии научно-технологического развития РФ, а также научное, технологическое и инновационное развитие по широкому спектру направлений", "Инфраструктура научной, научно-технической и инновационной деятельности".

На реализацию госпрограммы в 2019 году планируется выделить 688,3 млрд рублей, в 2020 году – 740,7 млрд рублей, в 2021 году – 795,9 млрд рублей. "К 2030 году объём ассигнований федерального бюджета на реализацию госпрограммы планируется довести до более чем 1 триллиона рублей в год", - говорится в справке к документу.

Минобрнауки России поручено с 2020 года осуществить консолидацию расходов на финансовое обеспечение фундаментальных и прикладных научных исследований, предусмотренных в других государственных программах.