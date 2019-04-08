Жителей России попросят оценить эффективность борьбы с коррупцией в стране

Россиянам предложат ответить на несколько вопросов, связанных с эффективностью мер по борьбе с коррупцией в стране.

Известно, что такой опросный лист будет размещен на официальных сайтах ФСБ, Генпрокуратуры, МВД, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной таможенной службы. Пользователи смогут зайти на любой из этих ресурсов и оставить свое мнение по поводу этой проблемы.

Цель опроса состоит в том, чтобы оценить уровень восприятия масштабов коррупции гражданами, а также для отслеживания эффективности работы органов власти в этом направлении, пишет ПолитЭксперт.

Как сообщало Накануне.RU, недавно фигурантом громкого дела о коррупции стал глава администрации Евпатории Андрей Филонов. Дома и на работе у чиновника прошли обыски, а сам он был задержан.