08 Апреля 2019
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Общество Центральный ФО В России Москва

Жителей России попросят оценить эффективность борьбы с коррупцией в стране

Россиянам предложат ответить на несколько вопросов, связанных с эффективностью мер по борьбе с коррупцией в стране.
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Известно, что такой опросный лист будет размещен на официальных сайтах ФСБ, Генпрокуратуры, МВД, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной таможенной службы. Пользователи смогут зайти на любой из этих ресурсов и оставить свое мнение по поводу этой проблемы.

Цель опроса состоит в том, чтобы оценить уровень восприятия масштабов коррупции гражданами, а также для отслеживания эффективности работы органов власти в этом направлении, пишет ПолитЭксперт.

Как сообщало Накануне.RU, недавно фигурантом громкого дела о коррупции стал глава администрации Евпатории Андрей Филонов. Дома и на работе у чиновника прошли обыски, а сам он был задержан.

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Жителей России попросят оценить эффективность борьбы с коррупцией в стране

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Теги: коррупция, Россия, опрос



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