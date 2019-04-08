"Отбирают последнюю радость!" В регионах возмущены налогом на вёсельные лодки

В регионах остро восприняли новости из Госдумы - нижняя палата парламента утвердила очередной налог, на этот раз думцы решили взыскивать с граждан плату за использование вёсельных лодок. Мнения рыболовной общественности приводит "Регнум".

"Это как взять и отобрать у человека последнюю радость! Вот кому помешали эти лодки?" - высказал недовольство рыбак с полувековым стажем Степан Владимирович из Хабаровского края.

"Интересно, как государство будет учитывать массу подобных лодок и катеров, используемых населением в глухих сельских районах с развитой речной или озерной сетью коммуникаций?" - недоумевает владелец моторной лодки Александр из Приморья.

Напомним, 2 апреля 2019 г. в Госдуме в третьем чтении была принята правительственная поправка в Налоговый кодекс, согласно которой вёсельные и моторные наводные транспортные средства с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил больше не являются исключением и должны облагаться налогом, как и все остальные транспортные средства. До этого момента транспортный налог на безмоторные лодки не распространялся. В Налоговом кодексе было прямо сказано, что лодки вёсельные и плавсредства с мотором, мощность которых составляет менее 5 лошадиных сил, налогом облагаться не должны.