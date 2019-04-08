08 Апреля 2019
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

На Среднем Урале рухнувшая с крыши бетонная плита придавила подростка

На Среднем Урале на подростка с крыши упала бетонная плита. Юноша в больнице, а Следственный комитет начал проверку.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось днем 7 апреля у одного из домов по улице Павла Баянова в Североуральске: 16-летний парень гулял со своими знакомыми и зацепился за провод заземления, идущий от крыши пятиэтажного дома. Это повлекло обрушение фрагмента железобетонной плиты, которая упала с крыши и причинила молодому человеку травму ноги. Он был госпитализирован в больницу.

плита, крыша, Североуральск(2019)|Фото: СУ СКР по Свердловской области

Следователи намерены дать ситуации объективную правовую оценку. Для определения степени тяжести вреда здоровью подростка проводится экспертное исследование. Также в СКР выясняют причины, которые способствовали инциденту, чтобы не допускать таких происшествий в будущем.

плита, крыша, Североуральск(2019)|Фото: СУ СКР по Свердловской области

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На Среднем Урале рухнувшая с крыши бетонная плита придавила подростка

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Теги: плита, упала, подросток, Североуральск



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