Депутаты Тюменской областной думы прекратят полномочия Олега Чемезова

Депутаты думы Тюменской области в пятницу проголосуют за досрочное сложение полномочий Олега Чемезова. Парламентарий в конце марта занял пост заместителя губернатора Свердловской области по стратегическому планированию, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Чемезова внесен в повестку заседания облдумы. Чемезов, напомним, одержал победу в Калининском одномандатном округе, так как депутаты одобрят его отставку в апреле, избирательная комиссия успеет назначить довыборы на сентябрь текущего года.

"Единая Россия", напомним, выдвигает кандидатов на выборы через процедуру праймериз. В прошлую кампанию своих кандидатов по кругу выдвинули все оппозиционные партии.