08 Апреля 2019
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Политика Тюменская область

Депутаты Тюменской областной думы прекратят полномочия Олега Чемезова

Депутаты думы Тюменской области в пятницу проголосуют за досрочное сложение полномочий Олега Чемезова. Парламентарий в конце марта занял пост заместителя губернатора Свердловской области по стратегическому планированию, передает корреспондент Накануне.RU.
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Вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Чемезова внесен в повестку заседания облдумы. Чемезов, напомним, одержал победу в Калининском одномандатном округе, так как депутаты одобрят его отставку в апреле, избирательная комиссия успеет назначить довыборы на сентябрь текущего года.

"Единая Россия", напомним, выдвигает кандидатов на выборы через процедуру праймериз. В прошлую кампанию своих кандидатов по кругу выдвинули все оппозиционные партии.

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Депутаты Тюменской областной думы прекратят полномочия Олега Чемезова

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Теги: Олег Чемезов, Тюменская областная дума



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