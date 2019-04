Завершившийся регулярный чемпионат НХЛ стал самым результативным в истории

Как сообщает портал sportbox.ru, в сезоне-2018/19 было забито 7 тыс. 664 гола, в том числе 5 тыс. 965 шайб в равных составах, 1 тыс. 466 - в большинстве и 233 - в меньшинстве (без учета овертаймов и серий послематчевых буллитов).

Показатель превзошел результат сезона-2005/06 - 7 тыс. 588 шайб.

Scoring increased for a third consecutive season - a first since Wayne Gretzky entered the League in 1979-80.



