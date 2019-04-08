Завершившийся регулярный чемпионат НХЛ стал самым результативным в истории

Завершившийся накануне регулярный сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) установил новый рекорд по числу заброшенных шайб.

Как сообщает портал sportbox.ru, в сезоне-2018/19 было забито 7 тыс. 664 гола, в том числе 5 тыс. 965 шайб в равных составах, 1 тыс. 466 - в большинстве и 233 - в меньшинстве (без учета овертаймов и серий послематчевых буллитов).

Показатель превзошел результат сезона-2005/06 - 7 тыс. 588 шайб.

Scoring increased for a third consecutive season - a first since Wayne Gretzky entered the League in 1979-80.



2018-19 Regular Season Recap: Chapter 1https://t.co/cGEfIWK1rt #NHLStats pic.twitter.com/XDNcwry3ai — NHL Public Relations (@PR_NHL) 7 апреля 2019 г.

При этом средний голевой показатель за игру составил 6,03 гола, что меньше аналогичного показателя сезона-2005/06 (6,17) из-за большего числа клубов-участников "регулярки".

Больше всего очков в чемпионате набрал форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров, на счету которого 128 баллов (41 шайба + 87 передач). Еще один россиянин Александр Овечкин ("Вашингтон Кэпиталз") в восьмой раз получил "Морис Ришар Трофи" как лучший снайпер НХЛ.