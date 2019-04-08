Саакашвили призвал Порошенко вернуть ему гражданство Украины

Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в своем видеообращении потребовал от действующего украинского президента Петра Порошенко вернуть ему гражданство Украины. Обращение он обнародовал в Facebook.

Он заявил, что лишение его гражданства было незаконным, "потому что нельзя лишать гражданства человека, который не имеет гражданства другой страны", а украинские суды намеренно затягивают процесс апелляции, чтобы не дать ему возможность обратиться в ЕСПЧ.

"Простой вопрос к вам: слабо восстановить законность, вернуть мне мой украинский паспорт и пустить меня на Украину? Если вы не боитесь, если вы действительно такой смелый, действительно решили измениться, у вас есть возможность так сделать, поступить, как гарант законности, поступить по-человечески правильно", - призвал Саакашвили.

"До встречи в Киеве", - пообещал он.

Напомним, Саакашвили был депортирован в Польшу 12 февраля прошлого года. По его словам, его выдворяла личная охрана Порошенко.