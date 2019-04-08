В Екатеринбурге ради строительства ледовой арены УГМК начали сносить старый дом купца Курочкина

В Екатеринбурге начали сносить флигель дома купца Василия Курочкина на Степана Разина, 17 на месте, где будут возводить ледовую арену УГМК. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель движения "Уральский хронотоп" Олег Букин, эти объекты были заявлены на включение в реестр памятников, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Он также считает, что управление государственной охраны памятников обязано вмешаться в эту ситуацию.

"Ценность этой постройки именно в мемориальной составляющей, в большей степени. Хоть что-то мы должны сохранить от Курочкина! Несправедливо как-то. Все помнят Казанцевых, Первушиных, Зотовых и т.д., а Курочкин забыт. Хотя много пользы принес. Библейский такой подтекст. Ведь он сын Иова - гонимого судьбою, и в какой-то степени забытого богом", - уверен Букин.

Флигель усадьбы Курочкина

Василий Курочкин - крестьянин Осинского уезда Пермской губернии, в молодости перебравшийся в Екатеринбург, где пошел в услужение к богатым купцам. Супруга Курочкина Мария вела поиск месторождений золота в Уткинской казенной даче. Наиболее крупной удачей Курочкина стало устройство в многопрофильную фирму Клавдии Баландиной, в которой он некоторое время работал управляющим салотопенного завода, а затем стал доверенным. Работая у Баландиной, Василий Курочкин сумел несколько разбогатеть, что позволило ему стать владельцем дома на Александровском проспекте, ныне улица Декабристов. Усадьба состояла из полукаменного двухэтажного дома, флигеля, служб и бани. Однако в дальнейшем имущество семьи было продано с торгов за долги. Дом сдавался семье купца Михаила Брагина, а в дальнейшем был им выкуплен. В революцию дом был реквизирован, отдан под заселение. В 20-е часть дома вернулась к Брагиным, но не надолго. Затем в усадьбе открыли детский сад и жилищно-кооперативное товарищество "Искра".

Так выглядела усадьба на проекте реконструкции 1874 года

В "нулевые" дом Курочкина пострадал от пожара. Его приобрел частник, но не снес, а реконструировал, облицевав старый объем кирпичом. Обнаружили это случайно.

Так выглядит усадьба Курочкина сейчас

Напомним, что ранее для строительства арены снесли недостроенную телебашню в Екатеринбурге, для многих жителей она была символом города. В период подготовки объекта к взрыву горожане устраивали различные акции в защиту башни. Граждане выступали против демонтажа и требовали общественных слушаний.

Однако это не помогло, и власти приняли решение снести телевышку. Сообщалось, что из бюджета Свердловской области на строительство спортобъекта выделят 300 млн руб.