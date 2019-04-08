08 Апреля 2019
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Носова попросили задержаться на Колыме "на десятилетия"

Депутаты заксобрания Магаданской области считают, что у губернатора Сергея Носова сложилось понимание, как вытащить регион из "экономической дыры". Правда, они полагают, что на это Носову понадобятся "десятилетия".

О встрече губернатора с представителями фракций от оппозиции сообщил телеканал "Колыма плюс".

Руководитель фракции "СР" Игорь Новиков заявил, что региону поможет выйти из "экономической дыры" только чудо. По всей видимости, приход бывшего мэра Нижнего Тагила на Колыме и считают таким чудом.

"... и во время встречи я понял, что он понимает, как вытащить. Не просто приехал свой срок отсидеть и пойти дальше. У него планы на ближайшие десятилетия", - сказал Игорь Новиков.

По его мнению, в результате воплощения идей Носова Колыма станет "процветающей территорией".

Напомним, Сергей Носов с 2012 по 2018 годы возглавлял город Нижний Тагил в Свердловской области, в мае 2018 года президент Владимир Путин назначил его врио губернатора Магаданской области, в сентябре того же года он набрал 81,59% на выборах губернатора. В политистеблишменте Свердловской области ни для кого не секрет, что сам Носов желал стать губернатором Среднего Урала, с его отбытием на Колыму упрочились позиции главы региона Евгения Куйвашева.

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Носова попросили задержаться на Колыме "на десятилетия"

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Теги: Сергей Носов, Колыма



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