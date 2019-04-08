Воронежская чиновница незаконно насчитала своему отцу пенсию в 140 тысяч рублей в месяц

В Воронежской области направлено в суд уголовное дело теперь уже бывшего начальника управления Пенсионного фонда РФ по Воробьевскому району Елены Романовой. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили Накануне.RU в региональной прокуратуре, воспользовавшись своим служебным положением, чиновница в течение двух лет, с июля 2015 по август 2017 года, вносила недостоверные сведения о начислении неположенной пенсии на лицевой счет своего отца. Как показало расследование, в результате из федерального бюджета было похищено более 3,5 млн руб. Таким образом, мужчина незаконно получал пенсию в 140 тыс. руб. в месяц.

Как отметили в надзорном ведомстве, Елена Романова признала свою вину и уже возместила ущерб в полном объеме. Сейчас ее уголовное дело направлено на рассмотрение в Центральный районный суд Воронежа.

Как сообщало Накануне.RU, недавно ПФР разъяснил, как работающим пенсионерам узнать полный размер своей пенсии.