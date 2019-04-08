Порошенко решил уволить одесского губернатора за низкий результат в первом туре выборов

Украинский президент Петр Порошенко решил отправить в отставку главу Одесской облгосадминистрации Максима Степанова. Об этом сообщают украинские СМИ. Поскольку официального решения пока не озвучено, все они ссылаются на свои источники в штабе олигарха, при этом все связывают увольнение с низким результатом Порошенко в первом туре президентских выборов по Одесской области.

С большим отрывом в первом туре там победил Владимир Зеленский, набрав 41%. На втором месте - Юрий Бойко с 22%. У Порошенко только 9%.

Источник "Страны" в обладминистрации добавляет, что Степанов также "согрешил" тем, что полностью провалил работу по организации "сетки Порошенко" - сети подкупа избирателей за бюджетные деньги под видом раздачи материальной помощи из президентской программы "Забота". В марте ряд СМИ сообщали, что Степанов хочет уйти в отставку, чтобы не участвовать в организации подобной схемы.

Кроме того, Порошено недоволен тесными отношениями Степанова с правой рукой олигарха Игоря Коломойского - нынешним губернатором Волынской области Игорем Палицей.

При всем этом источник "Униан" отмечает, что Степанов будет уволен "по собственному желанию".

Степанов является преемником Михаила Саакашвили на своей должности, в которой он пробыл с конца 2016 года.