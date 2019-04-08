Порошенко решил уволить одесского губернатора за низкий результат в первом туре выборов

08 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

КС признал законным повышение пенсионного возраста

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В бывшем СССР Украина

Порошенко решил уволить одесского губернатора за низкий результат в первом туре выборов

Украинский президент Петр Порошенко решил отправить в отставку главу Одесской облгосадминистрации Максима Степанова. Об этом сообщают украинские СМИ. Поскольку официального решения пока не озвучено, все они ссылаются на свои источники в штабе олигарха, при этом все связывают увольнение с низким результатом Порошенко в первом туре президентских выборов по Одесской области.
Читайте также:

С большим отрывом в первом туре там победил Владимир Зеленский, набрав 41%. На втором месте - Юрий Бойко с 22%. У Порошенко только 9%.

Источник "Страны" в обладминистрации добавляет, что Степанов также "согрешил" тем, что полностью провалил работу по организации "сетки Порошенко" - сети подкупа избирателей за бюджетные деньги под видом раздачи материальной помощи из президентской программы "Забота". В марте ряд СМИ сообщали, что Степанов хочет уйти в отставку, чтобы не участвовать в организации подобной схемы.

Кроме того, Порошено недоволен тесными отношениями Степанова с правой рукой олигарха Игоря Коломойского - нынешним губернатором Волынской области Игорем Палицей.

При всем этом источник "Униан" отмечает, что Степанов будет уволен "по собственному желанию".

Степанов является преемником Михаила Саакашвили на своей должности, в которой он пробыл с конца 2016 года.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Порошенко решил уволить одесского губернатора за низкий результат в первом туре выборов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко, Одесса



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 362

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети