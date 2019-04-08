"Не могу перепрыгнуть из точки А в точку Б". В Ноябрьске колясочница вынуждена ездить по дорогам из-за плохой уборки тротуаров

В Ноябрьске продолжается поток жалоб на плохую уборку улиц. На этот раз гнев горожан вызвал пост в местной группе социальной сети "ВКонтакте" об инвалиде, которая "вынуждена передвигаться по проезжей части, потому что по тротуарам проехать невозможно" - именно таким комментарием сопроводил свой пост с фотографией автор публикации, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили в комментариях подписчики группы "Происшествия Ноябрьск", инцидент произошел на прошлой неделе на перекрестке Мира и Холмогорской, рядом с домом колясочницы.

Запись собрала сотни комментариев. Кроме того, автор снимка направил его главе администрации в инстаграм. На информацию отреагировали: мэр Алексей Романов выехал на место, чтобы разобраться в ситуации.

"По результатам поездки за содержание тротуаров по проспекту Мира, где было снято фото, подрядчику поставили оценку удовлетворительно. Участок был действительно расчищен и пригоден для беспрепятственного проезда и маме с коляской, и инвалиду-колясочнику. Напомним, сейчас в первую очередь дорожные службы расчищают внутриквартальные проезды и проезды к социальным объектам", - прокомментировали ситуацию в мэрии.

Некоторые интернет-пользователи под постом об инциденте с колясочницей отметили, что и на представленных городскими властями снимках дорога расчищена плохо: "вы там вечером попробуйте по наледи прогуляться, хотя бы песок насыпьте", "когда подтает - в кашу превратится", "а вы не задумываетесь о том, что с тротуаров еще и на пешеходный переход надо выехать, а вот с этим много где огромные проблемы, возможно чтобы избежать этого ей и приходится ездить по дорогам".

Среди подписчиков были также и те, кто заявил, что конкретный участок для пешеходов был расчищен только после этого инцидента. Также в комментариях горожане начали выкладывать свои фотографии с некачественной уборкой снега.

В обсуждении приняла участие и сама колясочница Ольга, попавшая в кадр. Она предложила рассказать и показать главе города особо проблемные места, показать, где летом также ездит по проезжей части из-за ужасного качества тротуаров.

"Зимой часто застревала, было такое, что вокруг никого, аккумулятор на морозе мог выйти из строя, потому и решилась ездить по дороге. Тут правильно написали мой адрес, дом всегда был проблемный, лужи весной по колено, в этом году спасибо ЖЭУ, как только выпадал снег, тут же трактором прочищали, теперь у моего дома в аккурат от моего подъезда и до пешеходного перехода снег вычищен до асфальта, а в другую сторону не проехать", - сообщила она.

Следующую проверку мэрию Ноябрьска Ольга попросила провести вместе с ней и "целевой аудиторией".

"Вы красивые фото выложили, спасибо. Вот только почему ваше внимание не привлек участок от Книжного магазина до "Пятерочки?" Я там вчера чуть не сломала передние колеса! Два пешехода мне вчера помогли это место преодолеть, сегодня такая же история у детской поликлиники на Мира, машинами выезды со дворов раздолбаны, а на фото только тротуары, но от пересечения Холмогорской - Мира и до Ленина - Мира пешеходная дорожка дважды пересекается с выездами авто, вот там и надо делать фото! Я же не могу тот участок перепрыгнуть на коляске, именно поэтому я от точки А до точки Б еду по дороге", - сообщила она.

Напомним, жалобы на плохую уборку снега от жителей города поступали регулярно. В начале марта из-за сильных снегопадов возникали ситуации, когда автомобили "скорой", ехавшие на вызов, застревали в сугробах. С приходом плюсовых температур город и вовсе "поплыл".