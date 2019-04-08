08 Апреля 2019
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Политика Свердловская область

В двух свердловских муниципалитетах выбрали по одному депутату

В Свердловской области состоялись дополнительные выборы депутатов местных дум двух муниципалитетов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В Алапаевском муниципальном образовании победу по одномандатному округу №4 одержал Виктор Афанасьев - руководитель технической службы предприятия "СВЕЗА Верхняя Синячиха". В поселке Малышева в одномандатном округе №1 депутатом выбрали фельдшера городской больницы Анну Бирючеву. Оба кандидата были выдвинуты партией "Единая Россия".

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области (ИКСО) Владимир Русинов вчера лично присутствовал на участке в поселке Верхняя Синячиха Алапаевского МО.

"Могу сказать, что выборы в Свердловской области прошли в соответствии с законом, - цитирует слова Русинова официальный портал ИКСО. - За ходом голосования на участках следили и сами кандидаты, и наблюдатели, мы признательны каждому за активность".

В то же время председатель комиссии отметил, что в адрес участковых комиссий членами общественной организации "Голос" были высказаны некоторые замечания. В частности, об отсутствии на участках двух "запасных" стационарных ящиков для голосования. Однако в силу сравнительно небольшой явки (около 50%) они не понадобились.

"В остальном ход голосования не вызвал никаких вопросов, - констатировал предеседатель ИКСО. - Письменных обращений и жалоб на нарушение закона в комиссии не поступало".

Напомним, что осенью этого года уральцам также предстоит выбрать депутата Государственной думы по Серовскому избирательному округу и представителя в Законодательном собрании Свердловской области от Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

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В двух свердловских муниципалитетах выбрали по одному депутату

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Теги: дополнительные выборы депутатов, Алапаевск,  Виктор Афанасьев, посёлок Малышева, Анна Бирючева, ИКСО, Владимир Русинов



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