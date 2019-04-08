08 Апреля 2019
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Политика В России За рубежом

Генсек Совета Европы: одновременные Brexit и Ruxit могут стать настоящим потрясением

Выход России из Совета Европы и Великобритании из Евросоюза могут стать для европейцев настоящим потрясением. Так считает генсек СЕ Турбьерн Ягланд.
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По его мнению, одновременные Brexit и Ruxit могут произойти очень скоро, и при этом многие недооценивают последствия двух этих событий для Европы. Генсек подчеркнул, что Совет остается единственной организацией, где РФ связана с европейскими государствами "в обязательном судебном порядке", и если она покинет ее, то на континенте появится новая разделительная черта и "другая Россия".

Ягланд добавил, что данный вопрос может решить возвращение российского права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пишет Infox.ru.

Напомним, ранее генсек Совета угрожал исключить Россию из организации. Позже председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что страна может выйти оттуда сама.

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Генсек Совета Европы: одновременные Brexit и Ruxit могут стать настоящим потрясением

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Теги: Россия, Европа, выход



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