Генсек Совета Европы: одновременные Brexit и Ruxit могут стать настоящим потрясением

Выход России из Совета Европы и Великобритании из Евросоюза могут стать для европейцев настоящим потрясением. Так считает генсек СЕ Турбьерн Ягланд.

По его мнению, одновременные Brexit и Ruxit могут произойти очень скоро, и при этом многие недооценивают последствия двух этих событий для Европы. Генсек подчеркнул, что Совет остается единственной организацией, где РФ связана с европейскими государствами "в обязательном судебном порядке", и если она покинет ее, то на континенте появится новая разделительная черта и "другая Россия".

Ягланд добавил, что данный вопрос может решить возвращение российского права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пишет Infox.ru.

Напомним, ранее генсек Совета угрожал исключить Россию из организации. Позже председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что страна может выйти оттуда сама.