08 Апреля 2019
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Жители Магнитогорска требуют наказать виновных в смерти срочника, погибшего в воинской части в Уссурийске

Южноуральцы просят наказать командира взвода, где служил погибший срочник из Магнитогорска. Петицию на имя президента РФ Владимира Путина, а также министра обороны и председателя СК РФ уже подписали более 4 тыс. человек, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, трагедия произошла 30 марта. После подъема призывника не было в казарме. Его тело обнаружили в лесу недалеко от воинской части. Сейчас по факту смерти военнослужащего проводится проверка.

В петиции говорится, что накануне у срочника и командира взвода якобы произошел конфликт, а на теле погибшего были обнаружены следы от побоев.

1 апреля командир взвода был задержан, однако, как отмечается в петиции, 4 апреля его отпустили.

"Мы, родители, отправляем детей своих в армию, чтобы встретить и увидеть их вновь спустя год! Но родители не отправляют своего ребенка для того, чтобы он нашёл и встретил там свою смерть! В армии должны служить, но не убивать командиры, превышая должностные полномочия! До каких пор наши дети будут гибнуть от рук таких "командиров". Мы требуем, чтобы этот командир понес ответственность по всем законам и статьям за содеянное и данное дело не было приостановлено", - говорится в петиции.

Напомним, в январе прошлого года в пермской военной части №88503 погиб призывник из Магнитогорска. Тело солдата нашли 5 января в казарме батальона аэродромно-технического обеспечения части в изготовленной из ремня петле. Доведение южноуральца до самоубийства при равнодушии офицеров вменили его сослуживцу, призванному из Дагестана.

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Жители Магнитогорска требуют наказать виновных в смерти срочника, погибшего в воинской части в Уссурийске

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Теги: срочник, призывник, солдат, смерть, петиция,



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Ранее 01.04.2019 12:39 Мск В воинской части в Уссурийске погиб призывник из Магнитогорска

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