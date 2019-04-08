В Тюмени четырехлетний мальчик выпал из окна

В Тюмени из окна многоэтажного дома по ул. Муравленко, 9 выпал четырехлетний мальчик, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел накануне вечером. По информации областного департамента здравоохранения, вызов поступил в 16.16. Уже через восемь минут, в 16.24 бригада "скорой" прибыла на место. Пострадавшему мальчику была оказана медицинская помощь, он был госпитализирован в ОКБ №2. По предварительным данным состояние ребенка оценивают как тяжелое и нестабильное.

С какой высоты упал ребенок не уточняется.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.