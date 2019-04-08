Воронежский губернатор Александр Гусев доложил премьеру о ходе полевых работ в регионе

Накануне Дмитрий Медведев провел селекторное совещание, посвященное ходу весенних полевых сельскохозяйственных работ в 2019 году. Совещание прошло в режиме видеоконференции. Губернатор Воронежской области Александр Гусев принял участие в селекторе, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что вопрос о ходе весенних полевых сельскохозяйственных работ уже рассматривался 14 марта на заседании правительства РФ. "На совещании, которое было 18 марта, я поручил антимонопольной службе обеспечить мониторинг цен на минеральные удобрения и докладывать о ситуации ежемесячно. Если нужно – действовать в рамках антимонопольного законодательства, то есть применять меры антимонопольного регулирования. Хотя компании, которые присутствовали на этом совещании, заверили, что никаких существенных скачков быть не должно. Вопрос о ценах на удобрения также должны проработать в Минпромторге и в Минсельхозе", - сказал, открывая селектор, Дмитрий Медведев.

Речь также шла о проработке механизма поставок удобрений в регионы малыми партиями, чтобы исключить из цепочки лишних посредников. Говоря о ценах на бензин и дизельное топливо, Дмитрий Медведев уточнил, что ситуацию в первом квартале 2019 года можно назвать стабильной, нефтяные компании взяли на себя обязательство не допускать ощутимого повышения цен и во втором квартале.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что подкормкой озимых занимаются аграрии 25 субъектов, а к севу яровых культур приступили уже 19 регионов. Засеяно около 1,2 млн га яровых культур, произведена подкормка почти 8 млн га озимых. По информации регионов, 91,5% посевов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, что позволяет рассчитывать на достойный урожай. По итогам текущего года, согласно предварительному прогнозу Минсельхоза, сборы зерновых и зернобобовых составят 118 млн тонн.

Готовность сельхозтехники в среднем по стране составляет 90%. Благодаря мерам господдержки в 2019 году аграрии смогут приобрести в разы больше отечественных машин и оборудования: в прошлом году этот показатель составил 17,6 тысяч единиц, а в 2019 году ведомство рассчитывает на 56 тысяч единиц. РФ на 101,7% обеспечена семенами зерновых и зернобобовых. По словам Дмитрия Патрушева, успешному проведению весенних полевых работ будет способствовать поддержка со стороны государства. В соответствии с заключенными соглашениями к посевной 2019 года Минсельхоз направил в субъекты РФ 109,4 млрд рублей. При этом регионы уже довели до аграриев 45% средств, выделенных на несвязанную поддержку в области растениеводства - наиболее востребованный механизм в период посевной.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев выступил с докладом. Он проинформировал Дмитрия Медведева и участников совещания о том, что аграрии Воронежской области приступили к яровому севу и в настоящее время посеяно 12 тысяч га, а всего в текущем году яровыми будет засеяно более 1,7 млн га. Посевные площади сахарной свеклы запланированы на уровне 136 тысяч га. Планируется сокращение посевных площадей подсолнечника, в то же время значительно увеличатся площади сои, чтобы обеспечить кормами отрасль животноводства. Озимыми культурами в регионе засеяно 772 тысячи га, на текущий момент их состояние на 97% посевных площадей оценивается как хорошее и удовлетворительное. Опасений по поводу гибели нет.

При потребности 275 тысяч тонн минеральных удобрений для проведения весенних полевых работ на сегодняшний день в хозяйствах уже имеется 222 тысячи тонн и завоз продолжается. Что касается обеспеченности семенным материалом, для весенней посевной кампании подготовлено 131 тысяча тонн семян зерновых и зернобобовых культур, обеспеченность составляет 116%. Вся сельскохозяйственная техника и прицепной инвентарь для выполнения весенне-полевых работ готовы. Обеспеченность горюче-смазочными материалами в среднем по региону составляет 131 % (по дизтопливу) и 101 % (по бензину) от потребности на период полевых работ.

В текущем году для Воронежской области предусмотрен лимит субсидирования на краткосрочное льготное кредитование в объеме 700 млн. рублей на сумму кредитных средств в размере 13,5 млрд. рублей. Минсельхозом России в настоящее время одобрено 9,4 млрд рублей кредитных средств (на 480 млн рублей субсидий), что составляет 68% выделенного лимита.

Завершая совещание, Дмитрий Медведев подчеркнул, что руководители регионов должны взять под контроль доведение средств, выделяемых из федерального бюджета, до аграриев.