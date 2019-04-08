08 Апреля 2019
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Общество Свердловская область

В Екатеринбурге на этой неделе потеплеет до +16 градусов

В Екатеринбурге на этой неделе потеплеет до +16 по Цельсию. По данным Уральского гидрометцентра, в первые три дня будет тепло и без осадков. Отмечается, что сегодня в регионе продолжает действовать предупреждение о смоге, передаёт корреспондент Накануне.RU.

8 апреля в Екатеринбурге ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха составит от +4 до +12 градусов. Уже 10 апреля потеплеет до +14 градусов. Ближе к выходным в столице Урала потеплеет до +16 градусов.

В Свердловской области же с 8 по 10 апреля местами пойдут небольшие дожди, а ночью с мокрым снегом.

"С 5 до 8 апреля на территории Свердловской области сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - сообщается на сайте уральского гидрометцентра.

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В Екатеринбурге на этой неделе потеплеет до +16 градусов

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Теги: екатеринбург, весна, солнце, прогноз погоды



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