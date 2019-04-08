В Петербурге пенсионерка погибла из-за хлынувшего в квартиру кипятка

В Петербурге в результате прорыва трубопровода погибла местная жительница. Возбуждено дело.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, все случилось утром 8 апреля около одного из домов по 2-й Комсомольской улице: там произошел прорыв трубопровода с горячей водой. В результате напором кипятка было выбито окно и рамы в квартире на первом этаже.

Пенсионерка 1955 года рождения, проживающая в данной квартире, погибла на месте от термических ожогов. Также ожоги получил ее сын.

Возбуждено дело по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Сейчас по нему допрашиваются свидетели и очевидцы, назначается комплекс необходимых экспертиз.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Тюмени произошла крупная коммунальная авария, из-за которой два автомобиля угодили в провал.