08 Апреля 2019
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"Урал" одержал волевую победу над "Енисеем", забив 3 гола за 14 минут

Футбольный клуб "Урал" одержал на своем поле волевую победу над "Енисеем" со счетом 3:2.

В составе "Енисея" в первом тайме реализовал пенальти Дмитрий Ятченко, еще один гол во второй половине игры забил Александр Зотов.

"Урал" начал отыгрываться на 72-й минуте, когда ударом с лета отличился Николай Димитров. За пять минут до конца встречи личный счет голам за "шмелей" открыл Павел Погребняк. А буквально в следующей атаке отметился еще один нападающий хозяев Андрей Панюков.

Подопечные Дмитрия Парфенова поднялись на 11-ю строчку в чемпионате, красноярский клуб продолжает замыкать турнирную таблицу РФПЛ.

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"Урал" одержал волевую победу над "Енисеем", забив 3 гола за 14 минут

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Теги: Урал, Енисей, РФПЛ



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