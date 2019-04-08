"Урал" одержал волевую победу над "Енисеем", забив 3 гола за 14 минут

Футбольный клуб "Урал" одержал на своем поле волевую победу над "Енисеем" со счетом 3:2.

В составе "Енисея" в первом тайме реализовал пенальти Дмитрий Ятченко, еще один гол во второй половине игры забил Александр Зотов.

"Урал" начал отыгрываться на 72-й минуте, когда ударом с лета отличился Николай Димитров. За пять минут до конца встречи личный счет голам за "шмелей" открыл Павел Погребняк. А буквально в следующей атаке отметился еще один нападающий хозяев Андрей Панюков.

Подопечные Дмитрия Парфенова поднялись на 11-ю строчку в чемпионате, красноярский клуб продолжает замыкать турнирную таблицу РФПЛ.